Asos Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Asos diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Asos insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der Asos-Aktie beträgt derzeit 403 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 372,4 GBP liegt (eine Abweichung von -7,59 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 389,29 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-4,34 Prozent). Somit ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält Asos auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,69 höher ist. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0 bei Asos, was eine negative Differenz von -4,54 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Asos eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.