Asos Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Asos abgegeben. Dabei wurde das Rating "Gut" dreimal vergeben, "Neutral" viermal und "Schlecht" einmal. Langfristig betrachtet erhält der Titel somit insgesamt das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Asos. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs der Aktie von 386 GBP im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 46,37 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 565 GBP. Diese Prognose wird als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie von Asos durch institutionelle Analysten als "Gut" führt.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, neben den Analysen aus Bankhäusern. Bei Asos zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Asos weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Asos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Asos eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,41 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,41 % in der Branche Internet & Katalog Einzelhandel ist. Aufgrund des niedrigen Ertrags wird die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Asos als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 24,34 insgesamt 5 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" (25,71). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".