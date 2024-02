Asos Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Der Aktienkurs von Asos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -4,09 Prozent, wobei Asos aktuell 12,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos mit einem Wert von 24,34 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 21,39, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Asos überwiegend positiv diskutiert, jedoch hat sich das Bild in den letzten ein, zwei Tagen zu negativen Themen gewandelt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

Die Analysten haben Asos in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral (4 Neutral) und gut (3 Gut) eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung für Asos aus dem letzten Monat ist "Gut", und das Kursziel liegt im Mittel bei 533 GBP. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 33,25 Prozent hin, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.