Asos Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt gemischte Empfehlungen für die Asos-Aktie abgegeben. Von den Analysten gibt es 3 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufen-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 565 GBP, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 43,8 Prozent steigen könnte, da der aktuelle Kurs bei 392,9 GBP liegt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asos-Aktie zeigt einen Wert von 87 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 48,17, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Asos-Aktie ist überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und den Meinungen des Marktes. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -13,03 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch nur eine geringfügige Abweichung von -0,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.