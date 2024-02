Asos Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Von den 8 Analystenbewertungen der Asos-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine andere Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Asos aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 533 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 43,86 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 370,5 GBP. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Asos von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmungslage und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien registriert wurden, wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Asos in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asos-Aktie beträgt derzeit 86, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating für Asos.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Asos-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -54,79 Prozent erzielt, was 48,3 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,49 Prozent, und Asos liegt 45,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.