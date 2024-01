Asos Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Asos liegt bei 82,17 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 58,28 und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos beträgt derzeit 24,34 und liegt damit 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Asos 3 Mal als "Gut", 4 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Asos vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 53,7 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 565 GBP, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Asos wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen dominieren vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.