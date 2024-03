Asos Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Aktie von Asos wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Asos. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Asos liegt bei 533 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 356 GBP lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 49,72 Prozent hin, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Asos.

In den letzten zwei Wochen wurde Asos von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -4,58 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Asos von unseren Analysten eine Bewertung von "Schlecht".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Asos derzeit bei 387,79 GBP, während der Aktienkurs bei 356 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als "Schlecht" bewertet, da die aktuelle Differenz bei -6,73 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse eine Einschätzung von "Schlecht" für die Aktie von Asos.