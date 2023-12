Asos Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Analysteneinschätzung für das Unternehmen Asos fällt gemischt aus. Laut den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen liegt die Gesamtbewertung bei "Neutral". Davon entfallen 3 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung. Im letzten Monat gab es eine positive Einschätzung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einer kurzfristig positiven Gesamtbewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Asos liegt bei 565 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 40,86 Prozent entspricht.

In technischer Hinsicht wird die Asos-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 478,51 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 401,1 GBP liegt, was einer Abweichung von -16,18 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,2 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos bei 24 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 32,34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete Asos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,33 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,16 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -38,48 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Asos um 37,56 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.