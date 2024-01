Asos Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Aktie von Asos wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 24,34 liegt insgesamt 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" von 25,71. Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktien wurde die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Asos weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Asos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab, dass die Aktie von Asos als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 89,31, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 50,47 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Asos im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Dividendenrendite aus. Während die Branche im Mittel eine Dividendenrendite von 4,41 % aufweist, liegt die Dividendenrendite von Asos bei 0 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.