Asos Aktie: Wann tut sich was?

Der Aktienkurs von Asos in der Branche "Zyklische Konsumgüter" weist eine Rendite von -17,04 Prozent auf, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,19 Prozent verzeichnet, liegt Asos mit 23,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Asos-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (565 GBP) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 45,77 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Asos also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Asos werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine erhöhte Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Asos liegt bei 88,93, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Asos-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei das Gesamtbild auf eine eher negative Entwicklung hindeutet.