Asos Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Asos zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 388,69 GBP, während der Aktienkurs bei 371,9 GBP liegt, was einer Abweichung von -4,32 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 384,42 GBP, was einer Abweichung von -3,26 Prozent entspricht. Hieraus ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 45,29 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 51 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Neutral".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asos diskutiert. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" für Asos vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 43,32 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 533 GBP an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".