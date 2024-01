Asos Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Asos-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um ein umfassendes Bild von ihrer Performance zu erhalten. Unter Berücksichtigung der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,03 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch nur eine Abweichung von -0,43 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Asos in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat unsere Analyse keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Meinung der Analysten insgesamt neutral ist, da 3 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 565 GBP, was einer positiven Entwicklung um 43,8 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating begründet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig, um die Stimmung rund um die Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen zur Asos-Aktie veröffentlicht, was in Verbindung mit den negativen Themen rund um das Unternehmen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine überwiegend negative Bewertung der Asos-Aktie. Dies sollte Anleger aufhorchen lassen und zu weiteren Überlegungen hinsichtlich ihrer Investitionsentscheidungen anregen.