Asos Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Asos-Aktie hat in den verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Ergebnisse erzielt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,49 Prozent, was zu einer negativen Einschätzung durch die Redaktion führt. Auch in der technischen Analyse schneidet die Aktie nicht gut ab. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen auf eine schlechte Performance hin. Die Analysteneinschätzung zeigt hingegen gemischte Signale, da von insgesamt 8 Bewertungen 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dennoch liegt das durchschnittliche Kursziel bei 565 GBP, was einen Anstieg um 53,7 Prozent vom aktuellen Kursniveau bedeuten würde, weshalb die Aktie eine "Gut"-Empfehlung erhält. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist die Aktie überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt. Trotz einer neutralen Bewertung auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich. Insgesamt lassen die verschiedenen Bewertungskategorien der Asos-Aktie unterschiedliche Schlussfolgerungen zu, was Anlegern eine genaue Analyse und Überlegung erfordert.