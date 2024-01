Asos Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Aktie von Asos wurde kürzlich anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend der Aktie zu ermitteln. Für die Asos-Aktie wurde ein gleitender Durchschnitt von 419,66 GBP über die letzten 200 Handelstage festgestellt, wobei der letzte Schlusskurs bei 380,8 GBP lag, was einem Unterschied von -9,26 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (392,21 GBP) lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde festgestellt, dass Asos in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in sozialen Medien bewertet wurde, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass Asos mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,34 über dem Branchendurchschnitt (11 Prozent) liegt und somit als überbewertet gilt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt der Branchendurchschnitt 22,01, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz ergab eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven in den letzten Wochen. Die Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls intensiver, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Asos gemäß der verschiedenen Analysekriterien eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung und eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis. Das Stimmungsbild zeigt hingegen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.