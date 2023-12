Asos Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Asos beträgt derzeit 24,34 und liegt damit 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 25. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 4,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 4,4) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Asos eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Asos in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Asos eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Asos im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,04 Prozent erzielt, was 22,37 Prozent unter dem Durchschnitt (5,33 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 4,93 Prozent, und Asos liegt aktuell 21,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.