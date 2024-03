Asos Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Asos wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass Asos überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,48, was bedeutet, dass Asos hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Asos-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Asos überwiegend positiv. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Feedback, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Asos daher eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Asos 4,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,64 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Asos-Aktie von 351,6 GBP mit -9,13 Prozent Entfernung vom GD200 (386,91 GBP) schlecht im Vergleich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 375,41 GBP ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -6,34 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Asos-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.