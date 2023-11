Asos Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über ASOS in den sozialen Medien. Die Aktie hat keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen erfahren. Die Intensität der Beiträge zu ASOS war geringer als normal und die Aufmerksamkeit hat abgenommen. Insgesamt erhielt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage der ASOS-Aktie liegt bei 37, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,74 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für ASOS basierend auf dem RSI.

Die ASOS-Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -34,36 Prozent. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert (-6,18 Prozent) in der Branche "Zyklische Konsumgüter" liegt ASOS um 40,54 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (mittlere jährliche Rendite 12,86 Prozent) liegt ASOS aktuell um 47,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die ASOS-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 sie als "Gut", 5 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Für den letzten Monat wurden 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 569,17 GBP, was einer Erwartung von 44,94 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".