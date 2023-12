Asos Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Asos wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Stimmungsänderungsrate, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Asos beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzungen für Asos sind insgesamt neutral, mit einer kürzlich positiven Gesamtbewertung basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel von 565 GBP, was auf einen möglichen Anstieg des Aktienkurses um 40,86 Prozent hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass Asos derzeit unter dem 200-Tage-Durchschnittskurs liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnittskurs nahe am aktuellen Aktienkurs und führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Zeitraum.

Insgesamt erhält Asos daher eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.