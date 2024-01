Asos Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Asos Aktie: Bewertung und Analyse

Die Asos Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Internet & Katalog Einzelhandel als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 24,34, was einem Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,86 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation ist festzustellen, dass die Stimmung für Asos in den letzten Wochen deutlich abgenommen hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Asos von 396,5 GBP eine Entfernung von -12,96 Prozent vom GD200 (455,52 GBP) auf, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 394,97 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Asos-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung der Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dessen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Asos auf fundamentalen, sentimentalen und technischen Basisniveaus unterschiedlich bewertet wird. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Einschätzung der Asos Aktie berücksichtigen.