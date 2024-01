Asos Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Anlegerstimmung für Asos ist laut einer Analyse in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Asos daher insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Asos-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet hingegen auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Asos bei 457,46 GBP, während die Aktie selbst bei 425,7 GBP notiert. Der Abstand zum GD200 beträgt somit -6,94 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Abstand von +7,81 Prozent, was als positiv gewertet wird. Insgesamt wird die technische Analyse daher neutral bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Asos-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,04 Prozent erzielt, was 22,61 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt Asos aktuell 22,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.