Asos Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie von Asos wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 24,34 liegt die Aktie insgesamt 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" von 25,6. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Asos derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 4,16 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,16 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Asos hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,64 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Asos-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 461,55 GBP mit dem aktuellen Kurs (426,3 GBP) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 393,77 GBP, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,26 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

