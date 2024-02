Asos Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Asos-Aktie zeigt eine Abweichung von -4,07 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -3,47 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Asos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,79 Prozent, was eine Underperformance von -47,32 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Asos mit -49,5 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Asos haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sowie eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Asos eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

Insgesamt erhält Asos damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating, während die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führt.

