Asos Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Asos wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Asos-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 von Asos zeigt ebenfalls an, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft ist (Wert: 73,33), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Asos eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. In Bezug auf Asos wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Asos im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,6 Prozentpunkte weniger als die üblichen 4,6 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Diskussionen rund um Asos in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen zwei Wochen die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Asos in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.