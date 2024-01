Asos Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Der Aktienkurs von Asos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 2,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Asos eine Underperformance von -19,38 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Asos 21,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine wichtige Bewertung für eine Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Asos zeigte sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Asos auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,42 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,42 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Asos liegt der RSI7 aktuell bei 70,32 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,76, was bedeutet, dass Asos hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Asos-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.