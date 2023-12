Asos Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

In den letzten zwölf Monaten wurde Asos von insgesamt 8 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Einschätzung als "Neutral" eingestuft wurde. Dabei setzt sich die Bewertung aus 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Allerdings ergab eine jüngere Analyse ein durchschnittliches Rating von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose von 565 GBP für das Asos-Wertpapier zeigt ein Potenzial von 45,47 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Asos daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und werden als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf eine negative Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte für Asos, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Asos eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.