Asos Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Asos bei 351,6 GBP liegt und damit um -9,13 Prozent vom GD200 (386,91 GBP) entfernt ist. Dies deutet charttechnisch auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 375,41 GBP. Das bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -6,34 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Asos-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Asos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,79 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -50,44 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,36 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,82 Prozent verzeichnete, liegt Asos mit einer Unterperformance von 53,98 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, wodurch die Asos-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Asos eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Signal, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Asos daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.