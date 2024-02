Asos Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Dividendenrendite für Asos beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält Asos von unseren Analysten eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos liegt bei 24,34, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 21 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine schlechte Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung der Stimmung gegenüber Asos festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten lautet "Neutral" für die Asos-Aktie. Aktuelle Berichte zeigen jedoch mehr positive Bewertungen, mit einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 533 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 41,76 Prozent hinweist.

Insgesamt erhält Asos von uns eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.