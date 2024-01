Aso Foam Crete Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aso Foam Crete derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 452,98 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (814 JPY) um +79,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 555,6 JPY, was einer Abweichung von +46,51 Prozent entspricht, wird als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Aso Foam Crete. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Aso Foam Crete daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aso Foam Crete-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutralere Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aso Foam Crete in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien liegt auf einem neutralen Niveau. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.