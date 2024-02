Asmo Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei der Asmo-Aktie führt ein RSI-Niveau von 61,9 zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 40,54 und signalisiert ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Asmo-Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Schlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es bei der Asmo-Aktie keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Asmo-Aktie veröffentlicht, und in den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Asmo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 357,2 JPY. Der letzte Schlusskurs von 368 JPY weicht um +3,02 Prozent ab, was zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4 Prozent), was ebenfalls zu einem "neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Asmo-Aktie daher für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "neutral"-Rating.