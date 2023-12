Asmo Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der aktuelle Asmo-RSI liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,78, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Asmo.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Asmo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 359,09 JPY. Der letzte Schlusskurs von 341 JPY weicht um -5,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (346,64 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,63 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Asmo-Aktie insgesamt eine neutrale Einstufung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde Asmo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate für Asmo. Dadurch ergibt sich insgesamt eine schlechte Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Einschätzung für Asmo basierend auf verschiedenen Analysemethoden.