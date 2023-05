Asml: Zielkurs bei 714,00 EUR

Die Aktie von Asml wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen und weist ein Kursziel von 714,00 EUR auf. Das entspricht einem Potenzial von +4,55% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Asml am 31.05.2023 mit -0,03%

• Das Kursziel beträgt 714,00 EUR

• Guru-Rating bei konstanten 3,97

Im gestrigen Handel verzeichnete Asml einen Rückgang um -0,03%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch eine positive Entwicklung in Höhe von +4,64% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt wirkt daher aktuell recht positiv.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei besagten 714,00 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich ein Potential von +4.55%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Prognose nach den jüngsten positiven Entwicklungen.

Aktuell...