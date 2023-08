Asml Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn Erwartungen im Überblick - Gute Chancen für Investoren

In knapp 74 Tagen wird das niederländische Unternehmen Asml seine Bilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Asml-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 266,13 Mrd. EUR gehört Asml zu den Schwergewichten an der Börse. Die Investoren sowie Analysten warten gespannt auf die Quartalszahlen. Laut Datenanalyse wird der Umsatz gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessert erwartet. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 5,78 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +15,60 Prozent auf 6,68 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der Gewinn soll steigen und voraussichtlich um +8,20% auf 1,81 Mrd. EUR ansteigen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten recht optimistisch gestimmt: Der Umsatz...