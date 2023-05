Asml: Potenzial für Anstieg auf 714,00 EUR

Die Aktie von Asml wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 714,00 EUR und bietet damit ein Potential von +12,44%, falls die Analysten recht behalten.

• Am 23.05.2023 verzeichnet Asml einen Rückgang um -1,27%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil mit einem Wert von 3,97

• Von insgesamt 39 analysierenden Experten empfehlen 30 den Kauf bzw. halten die Aktie für aussichtsreich

Insgesamt hat sich der Finanzmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen positiv entwickelt (+4,37%). Gestern jedoch verlor die Asml-Aktie an Boden (-1,27%). Wie ist also das Stimmungsbild beim Blick auf das mittelfristige Ziel? Von den insgesamt befragten Bankanalysten sehen neun eine starke Kaufempfehlung sowie weitere ein positives Rating (“Kauf”). Acht unabhängige Experten teilen...