Asml: Mittelfristiges Kursziel bei 765,00 EUR

Die Asml-Aktie wird von Analysten aktuell als nicht richtig bewertet angesehen. Das mittelfristige Kurspotenzial beläuft sich auf +39,50% zum aktuellen Kurs.

• Am 27.09.2023 legte die Aktie um +1,07% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 765,00 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings beträgt weiterhin 3,89

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert der Asml-Aktie am Markt um +1,07%. Dies ergab ein Ergebnis von insgesamt -0,65% für die letzten fünf Handelstage und somit einer vollständigen Woche an Börsentagen – was neutral erscheint.

Derzeit ist das mittelfristige Kursziel der Asml-Aktie auf 765 Euro festgelegt worden; dies entspricht einem Potenzial von +39,50%, sollten die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung Recht behalten. Die jüngste neutrale Entwicklung sorgt indes dafür, dass einige Analysten diese Annahme nicht...