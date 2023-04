Asml: Kursziel von 734,40 EUR laut Analysten

Die Aktie von Asml ist momentan unterbewertet, wie Experten sagen.

Das Kursziel liegt bei 734,40 EUR und damit -17,42% entfernt vom aktuellen Kurs.

• Am 14.04.2023 hatte die Asml-Aktie eine Entwicklung von 0,00%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 734,40 EUR

• Das Guru-Rating für Asml hat sich auf 79,49 nach zuvor 0,00 und dann erneut auf 79,49 verbessert.

Asml verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Null-Entwicklung.

In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um insgesamt -0,67%, was pessimistisch stimmt.

Obwohl die Stimmung eindeutig ist und das mittelfristige Ziel der Aktie bei besagten Betrag liegt,

teilen nicht alle Analysten diese Meinung bezüglich des Risikos eines Kaufs (-17.42%).

Momentan raten neun Bankanalysten zum Kauf sowie zweiundzwanzig zum “Kauf” mit einer optimistischen Einstellung.

Sieben sind hingegen...