Asml: Kursziel von 714,00 EUR laut Analysten

Die Aktie von Asml verzeichnete am 09.06.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,59%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich allerdings ein negatives Ergebnis von -1,27%, was auf Pessimismus im Markt schließen lässt.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 714,00 EUR liegt und somit ein Potenzial von +7,11% besteht. Dabei halten neun Experten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 22 setzen darauf mit ihrem Rating “Kauf”. Acht Analysten bewerten Asml als “halten”, während nur einer davon überzeugt ist, dass es Zeit sei zu “verkaufen”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,98. Insgesamt sind demnach +77,50% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der Zukunftsaussichten des Unternehmens.