Asml: Das Kursziel liegt bei 765,00 EUR

Nach Meinung von Bankanalysten ist Asml derzeit unterbewertet. Das Potenzial für einen Anstieg des Aktienkurses beläuft sich auf +25,84% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Asml notierte am 31.08.2023 mit einem Rückgang von -0,46%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 765,00 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,89

Am gestrigen Tag fiel der Aktienpreis von Asml um -0,46%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie jedoch um +2,31%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für Asml liegt derzeit bei 765,00 EUR. Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten besteht ein Potential für Investoren in Höhe von +25,84% im Falle einer Umsetzung dieses Ziels.

Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zwanzig das Rating “Kauf” vergeben...