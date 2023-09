Asml: Kursziel bei 765,00 EUR - Analysten optimistisch

Asml hat gestern eine Kursentwicklung von +0,58% hingelegt. Die vergangene Handelswoche zeigt jedoch ein schwaches Ergebnis von -4,36%. Darüber hinaus sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 765,00 EUR aufweist – ein Potenzial von +37,44%.

Das Guru-Rating von Asml bleibt mit 3,89 unverändert. Derzeit empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und zwanzig weitere bewerten sie als “Kauf”. Neun Experten haben sich neutral positioniert und nur einer rät zum Verkauf.

Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen sind Analysten zuversichtlich und somit liegt der Anteil der positiven Bewertungen bei +72,97%. Insgesamt sieht es also gut aus für Investoren in Asml.