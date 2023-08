Asml: Kurspotenzial von +18,68% - Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Asml ein Minus von -1,17%. Insgesamt liegt der positive Trend der letzten fünf Tage jedoch bei +4,41%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt schließen lässt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Asml beträgt 765,00 EUR.

Daraus ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von +18,68%. Derzeit empfehlen 28 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich einer rät dazu, sie zu verkaufen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,95.

Zusammenfassend ist Asml laut den meisten Experten trotz des aktuellen Rückgangs eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit gutem Potenzial für zukünftiges Wachstum.