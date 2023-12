Asml Holdingv Adr Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Halbleiterhersteller Asml wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,52 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. Bezogen auf die Dividendenrendite liegt Asml mit 0,47% leicht über dem Branchendurchschnitt und bietet somit eine "Neutral" Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Asml in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 108,29% erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

