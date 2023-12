Asml Holdingv Adr Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Asml hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor eine Rendite von 108,29 Prozent erzielt, was mehr als 108 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0 Prozent, wobei Asml auch hier mit 108,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhielt die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bei Asml in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 5 positive Signale, was zu einer insgesamt "Neutral" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Asml beträgt 0,47 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,83 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Asml in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml liegt bei 55, was im Vergleich zu Werten aus der Branche ähnlich dem Durchschnitt liegt. Somit erhält Asml eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.