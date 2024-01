Asml Holdingv Adr Aktie: Pleite oder Chance?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Asml diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Asml, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigen jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Gut" Signal.

Auch bei der fundamentalen Bewertung erhält Asml eine "Neutral"-Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von 55 liegt, was im Vergleich zu Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Asml-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. kaum verändert sind.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Kriterien, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Asml-Aktie.