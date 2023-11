Asml Holdingv Adr Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der gleitende Durchschnittskurs der Asml-Aktie liegt derzeit bei 609,05 EUR, während der aktuelle Kurs bei 560,7 EUR steht. Das bedeutet, die Aktie ist um 7,94 Prozent vom GD200 entfernt und wird daher als "schlecht" bewertet. Hingegen liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 576,56 EUR, was einem Abstand von -2,75 Prozent entspricht und somit als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher von uns eine "neutral" Gesamtnote.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eindeutige Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um Asml. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen negative Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen werden. Daher stufen wir das Unternehmen als "neutral" ein. Auch auf Basis der Handelssignale zeigt sich ein ausgewogenes Bild mit 2 guten und 2 schlechten Signalen. Zusammengefasst wird die Aktie von Asml bezogen auf die Anlegerstimmung als "neutral" bewertet.

Die Betrachtung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild. In Bezug auf die Stimmungslage der Anleger gab es im letzten Monat keine signifikante Tendenz, daher bewerten wir diesen Punkt als "neutral". Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Asml-Aktie ein "neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Asml liegt derzeit bei 0,47 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt (0,83 Prozent) dieser Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "neutral" bewertet.