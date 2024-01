Asml Holdingv Adr Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die neuesten Analysen zeigen, dass Asml eine Dividendenrendite von 0,47 % aufweist, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 55,52 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält Asml auf der Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Asml ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Asml-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Asml daher eine schlechte Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index (RSI).