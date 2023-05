Asml: Experten sehen Potenzial von +10,97%

Die Aktie von Asml ist derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Demnach liegt das Kursziel bei 714,00 EUR und damit um +10,97% über dem aktuellen Kurs.

• Asml-Aktie mit Plus am Markt (+0,44%) am 19.05.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

Gestern konnte die Aktie einen Anstieg von +0,44% verzeichnen und summierte damit ihre Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +8,03%. Eine relativ optimistische Stimmung scheint also vorzuherrschen.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Asml liegt momentan bei 714,00 EUR laut Bankanalysten. Ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +10,97% wäre somit möglich. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung trotz des positiven Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen neun Analysten den Kauf der...