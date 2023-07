Asml: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +12,23%

Die Aktie von Asml hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert gewonnen und liegt aktuell bei einem Plus von +6,06%. Das wahre Kursziel der Aktie soll laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bei 732,87 EUR liegen. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +12,23%.

• Asml steigt um +0,03% am 28.07.2023

• Das Kursziel beträgt 732,87 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,98

Während neun Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 22 sie zum Kauf raten (insgesamt also eine positive Bewertung), teilen acht Experten die Ansicht “halten”. Nur ein Analyst sieht das Papier weiterhin kritisch (“Verkauf”). Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beläuft sich somit auf rund drei Viertel.

Das “Guru-Rating”, das zuvor schon positiv...