Asml: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,51% - neues Kursziel bei 765,00 EUR

Die Aktie des niederländischen Unternehmens Asml hat am Finanzmarkt gestern eine positive Entwicklung von +0,42% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Anstieg um +1,42% verbuchen. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Asml bei 765,00 EUR liegt. Dies würde ein Plus von +23,51% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

7 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und 20 weitere als Kauf. Neutrale Bewertungen kommen von 9 Experten und nur einer sieht die Aktie aktuell zum Verkauf an. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt somit +72,97%. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,89 unverändert...