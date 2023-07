Asml: Aktueller Kurs und Kursziel

Die jüngste negative Entwicklung am Finanzmarkt hat auch die Asml-Aktie nicht verschont. Mit einem Minus von -1,46% am 05.07.2023 und insgesamt -1,36% in der vergangenen Woche zeigt sich der Markt zurzeit pessimistisch gestimmt.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Potenzial für eine positive Kursentwicklung. Das aktuelle Kursziel lautet 732,87 EUR und läge damit um +11,16% über dem aktuellen Wert.

Von den befragten Analysten sind 9 davon überzeugt, dass es sich bei Asml um einen starken Kauf handelt. Weitere 22 Experten teilen diese Einschätzung und bewerten die Aktie als “Kauf”. Neutral stehen dazu noch 8 Experten mit “halten” Angabe gegenüber. Nur ein einziger Analyst ist der Meinung, dass man die Asml-Aktie besser verkaufen sollte.

Insgesamt lässt sich also sagen: Die Asml-Aktie wird von...