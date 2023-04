Asml: Aktienbewertung liegt bei 734,40 €

Die Asml-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das wahre Kursziel beträgt -22,43% des aktuellen Kurses.

• Am 20.04.2023 stieg die Asml um +0,49%.

• Das Kursziel für Asml beträgt EUR 734,40.

• Das Guru-Rating von Asml liegt nun bei 79,49 nach zuvor null.

Gestern verzeichnete Asml einen Anstieg um +0,49% auf dem Finanzmarkt.

In den letzten fünf Handelstagen und somit in einer vollständigen Woche fiel das Unternehmen jedoch um -6,07%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Es ist unklar ob Bankanalysten diese Entwicklung erwartet haben.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass dies ein mittelfristiges Ziel darstellt; wenn sie Recht behalten würden Investoren einem Verlustrisiko von -22.43% ausgesetzt...