Asml: Aktie wird unterbewertet – Kursziel bei 714,00 EUR

Die Asml-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt +4,52% über dem aktuellen Preis.

• Am 30.05.2023 stieg die Asml-Aktie um +1,02%

• Das Kursziel von Asml beträgt 714,00 EUR

• Das Guru-Rating für Asml bleibt unverändert bei 3,97

Gestern verzeichnete die Aktie von Asml eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +1,02%. Infolgedessen hat sich der Wert in den letzten fünf Handelstagen – also einer ganzen Woche – auf +9,88% erhöht. Der Markt scheint somit im Moment recht optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung von den Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Das aktuelle Kursziel für Asml beträgt 714,00 EUR.

